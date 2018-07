Deel dit artikel:











Jobse pakt Nederlandse titel in het 3x3 basketbal

Jesper Jobse is Nederlands kampioen 3x3 basketbal geworden. In Amsterdam veroverde hij met zijn teamgenoten de Nederlandse titel nadat zij in de finale met 13-10 van The Hague wonnen.

Jesper Jobse (foto: Orange Pictures) Jobse begon met zijn 'Team Amsterdam' sterk aan het toernooi. In de vier groepswedstrijden maakte de Vlissingse basketballer korte metten met de tegenstanders. Door de goede resultaten plaatste de ploeg van Jobse zich als eerste voor de halve finale waarin het aan mocht treden tegen Team Leiden, de nummer twee uit groep B. Nederlands kampioenschap Groepsfase The Icemen - Team Amsterdam 7-21 Team Amsterdam - Team Zwolle 21-9 Team NL Orange - Team Amsterdam 8-19 Team Amsterdam - Team NL Black 21-9 In de halve finale werd Team Leiden met 21-12 aan de kant geschoven door Jobse en zijn teamgenoten. In de finale wachtte de nummer één uit groep B; Team The Hague. Met de zesde overwinning van de dag zorgde Jobse ervoor dat hij Nederlands kampioen 3x3 basketbal werd: 13-10.