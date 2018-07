Hoe een videobril bestraling minder eng maakt

Door het gebruik van de videobril kunnen patiënten zien of ze goed ademhalen. Dat is van belang voor de bestraling. Als ze hun adem op de juiste manier inhouden is de kans dat vitale organen, zoals het hart, ook bestraald worden veel kleiner.

"Doordat patiënten nu zien of ze het goed doen, is hun gevoel van controle veel groter", zegt radiotherapeutisch laborant Elmy Oste. "En er zit nog een extra veiligheid ingebouwd. De bestraling stopt namelijk automatisch als iemand opeens uitademt."

Met deze bril hebben patiƫnten meer controle tijdens de behandeling (foto: Omroep Zeeland)

Voor Ilse de Croock, die met de videobril op bestraald is, geeft het een veilig gevoel. "Je krijgt aanwijzingen hoe je moet ademen, en je kunt direct zien of je het goed doet", zegt ze. "Dat is heel prettig en geeft je meer zekerheid. Ik vind het daarom erg prettig dat ze met die videobril werken."