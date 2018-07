Deel dit artikel:











Slikslee voor redding op slikken en schorren

De KNRM Hansweert heeft dit weekend een slikslee in gebruik genomen. Dat is een soort vlonder waarmee mensen die dreigen weg te zakken in het zand kunnen worden geëvacueerd.

De slikslee van KNRM Hansweert (foto: KNRM Hansweert) Door de vlakke onderkant zakt het geheel niet weg. De KNRM denkt er vooral gebruik van te kunnen maken in de slikken en schorren op de Westerschelde, zoals bijvoorbeeld het Verdronken Land van Saefthinge. De KNRM-stations in het Waddengebied maken al langer gebruik van de slikslee. Het idee achter de slee is al eeuwenoud. Vissers door heel Europa gebruikten het voor het plaatsen en lichten van fuiken op droogvallende platen.