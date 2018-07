Deel dit artikel:











Tweemaal prijs voor Nieuwenhuis op het CHIO Aken

Op het CHIO in Aken heeft Jeanine Nieuwenhuis, in de categorie onder-25, een gouden en een zilveren medaille gehaald. Vrijdag werd de amazone uit Serooskerke tweede bij Grand Prix en zaterdag was ze met haar paard TC Athene de beste bij de kür op muziek.

Jeanine Nieuwenhuis wint goud en zilver in Aken (foto: Omroep Zeeland) De proef die Nieuwenhuis liet zien was meer dan goed te noemen. Ze behaalde een score van boven de 78 procent, daarmee bleef ze de Spaanse Guimon en de Duitse Klossinger ruim voor. Uitslag kür op muziek 1. Jeanine Nieuwenhuis Serooskerke 78.075% 2. Juan Matute Guimon Spanje 76.515% 3. Lisa-Marie Klossinger Duitsland 76.300% Verbazingwekkend goed De dingen die Athene goed kan, die deed hij niet goed maar geweldig", zegt Jeanine op de website van de KNHS. "De wissels om de twee en het uitstrekken in galop bijvoorbeeld, hij bleef maar gaan en kwam ook weer zo makkelijk terug naar een hele kleine pirouette. Echt geweldig, hij blijft me iedere keer weer verbazen."