'Werken in de Tour de France is een jongensdroom'

"Het is best wel zwaar en van het personeel wordt best wel veel gevraagd", vertelt Van Kruiningen vlak voor één van de etappes in de Tour de France. Hij is nog druk bezig met de laatste aanpassingen aan de fietsen. "Je bent in de avond bezig om elke fiets in orde te krijgen, maar dan op het laatste moment, net voor de start, wil een coureur altijd weer net iets anders", lacht Van Kruiningen.

Jongensdroom

Een band oppompen, nog even het zadel aandraaien of nog heel even overleggen. Hij doet het allemaal met een grote glimlach op zijn gezicht. Van Kruiningen was eerst zelf wielrenner, maar niet goed genoeg voor het hoogste niveau. Toch werkt hij nu wel met en in de top van de sport. "Ik kende die jongens van het wielrennen en ik sleutelde aan hun fietsen. Zo ben ik erin gerold. Dan maak ik toch die jongensdroom waar, maar op een andere manier."

Van Kruiningen zorgt ervoor dat de wielrenfietsen tiptop in orde zijn (foto: Cube Official)

De Tour de France laat op Van Kruiningen een grote indruk achter. Tijdens de koers zit hij als mecanicien in de eerste volgwagen. Als er iets kapot gaat onderweg dan moet hij zo snel mogelijk uit de auto om de fiets te repareren en de wielrenner weer op weg te helpen. In de Tour de France telt namelijk elke seconde. "Ik ben meestal in de buurt van de kopman. Een dag lijkt soms heel rustig, maar in de Ronde van Frankrijk gebeurt altijd iets raars."