Pruimen te klein door de droogte: zestigduizend kilo verloren

De supermarkten willen volgens Hamelink pruimen van minstens 38 millimeter groot. Maar door de droogte zijn ze niet voldoende gegroeid, ze zijn nu 35 millimeter. Beregenen is voor Hamelink geen optie, daarvoor zit hij te dicht bij de Oosterschelde. "Volgens mij heb ik alles goed gedaan tot nu toe, maar dit is puur overmacht", zegt hij mistroostig. "Ik laat de pruimen nu gewoon van de bomen vallen, want plukkers inhuren kost ook geld."

Niet zomaar opgeven

Vorig jaar had Hamelink ook al pech met zijn pruimen. "Toen waren ze allemaal honderd procent bevroren in het seizoen en zat ik ook zonder. En nu deze droogte.... het valt me niet mee", zegt hij. "Ik hoop maar dat ik nog bij de bank terecht kan, want opgeven doe ik niet. Ik heb hier al 25 jaar pruimenbomen staan, nu zo'n acht hectare. Die geef ik niet zomaar op."

Kees Hamelink over zijn pruimen.

Voedselbank geen optie

De pruimen naar de voedselbank sturen bijvoorbeeld is voor de fruitteler geen optie. "Het gaat om zestigduizend kilo pruimen, die blijven maar korte tijd goed. En wie gaat de plukkers betalen? Sorry, maar dat gaat echt niet werken." Zijn zus is een actie gestart op Facebook. Vanaf 500 kilo zijn de vol zoete en sappige Zeeuwse pruimen af te halen in Wemeldinge. Zolang de voorraad strekt.