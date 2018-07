Goud voor Anne Terpstra op NK mountainbike

De 27-jarige Terpstra begon goed aan de wedstrijd en bouwde een grote voorsprong op. Onder andere Olympisch kampioen op de weg Anna van der Breggen kon niet in het wiel blijven van Terpstra. Zij werd tweede op vier minuten. De derde plaats was voor Annemarie Worst uit Nunspeet. Anne Terpstra verhuisde al in haar jeugd van Zeeland naar Apeldoorn voor haar sport, en voor haar voelde deze titel 'in haar achtertuin' dan ook extra bijzonder. Tegenover een verslaggever van de NOS vertelde ze: "Ik ken hier elke bocht en dat heb ik geprobeerd te gebruiken."

Mannenwedstrijd

Milan Vader uit Middelburg had plannen om het goud te halen bij de mannenwedstrijd, maar dat is niet gelukt. Hij eindigde niet in de top-drie. De winst ging naar Mathieu van der Poel. Vorig jaar won Vader nog brons.

Junioren

Bij de junioren prolongeerde Tim van Dijke uit Colijnsplaat zijn nationale titel. Hij wist de wedstrijd te winnen voor Perry Wit en Mees Hendrikx. Mick van Dijke, de tweelingbroer van Tim, moest kort voor de wedstrijd afhaken met een peesblessure. Vorig jaar werd Mick tweede achter zijn broer.