Een fort vol kunst tijdens Oeljebroelje

Niet iedere bezoeker was doelgericht op zoek naar een nieuw kunstwerk voor in huis. "We fietsen toevallig langs en vonden dit een mooie mogelijkheid om eindelijk het fort eens te kunnen bekijken", vertelt een man. Andere bezoekers zijn wel nieuwsgierig. "Ik heb net een boek gekocht", zegt een vrouw die met een vriendin haar verjaardag viert. "Daar is het een prachtige dag voor, tussen alle kunstwerken."

Bewegingstheater

Er waren niet alleen kramen met kunstwerken. In de kazematten kon gekeken worden naar bewegingstheater. Kinderen vermaakten zich met een speurtocht. En wie even genoeg kunst had gezien, kon van de muzikale optredens genieten.

Het woord 'Oeljebroelje', betekent in Zuid-Bevelands dialect "van alles wat, een allegaartje".