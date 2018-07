Consumenten willen 'onverkoopbare' pruimen wel; Facebookactie levert honderden reacties op

Rijpe pruimen rotten op de grond. (foto: Omroep Zeeland)

Supermarkten willen volgens fruitteler Kees Hamelink zijn pruimen niet afnemen, omdat ze te klein zijn. De pruimen van de teler zijn wegens de droogte niet voldoende gegroeid en zijn in plaats van de gebruikelijke 38 millimeter nu 35 millimeter. Het beregenen van de pruimen om ze te laten groeien, is volgens Hamelink geen optie, omdat hij te dicht bij de Oosterschelde zit en het grondwater dus te zout is.

500 kilo

Zijn zus begon daarom een actie, om de pruimen buitenom de supermarkten te verkopen. "Ik ben terechtgekomen bij een bedrijf dat beschadigde of te kleine vruchten verkoopt." Potverdorie heet dat bedrijf en mensen konden per 500 kilo pruimen afnemen. Wegens de grote vraag naar kleinere hoeveelheden, is de grens van 500 kilo komen te vervallen.

Sindsdien regent het aanvragen, maar ook verontwaardigde reacties tegenover supermarkten. "Zonde ze zijn heerlijk. Groot of klein de smaak is het belangrijkste. De arrogantie van de supermarkt", reageert Mylene Groen. Esther de Groot noemt het "onzin" dat supermarkten de pruimen niet in het schap willen: "Beter iets kleiner dan geen toch?"

Pruimen

Voedselbank

Sommige supermarkten hebben volgens de zus van Hamelink laten weten alsnog pruimen af te nemen van de teler. Morgen rijdt ze met de eerste 500 kilo richting Apeldoorn. De pruimen naar de voedselbank brengen was overigens geen optie volgens de teler. "Het gaat om zestigduizend kilo pruimen, die blijven maar korte tijd goed. En wie gaat de plukkers betalen? Sorry, maar dat gaat echt niet werken."

Lees ook: