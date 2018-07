Hardrijders en dronken bestuurder raken rijbewijs kwijt

Blaastest politie (foto: ANP)

Naast de bestuurder die onder invloed was, werd een tweede automobilist aangehouden op de Tractaatweg. Daar is wegens werkzaamheden een maximumsnelheid toegestaan van 70 kilometer per uur. De bestuurder kon zijn rijbewijs inleveren, omdat hij na correctie 129 kilometer per uur reed.

Boete

De derde automobilist reed met een snelheid van gecorrigeerd 127 kilometer per uur over de Haarmanweg in Terneuzen, alwaar 50 kilometer per uur is toegestaan. De bestuurders krijgen binnen tien dagen te horen of ze hun rijbewijs terugkrijgen, of dat ze deze voor langere tijd kwijt zijn. Ook zullen zij een nog nader te bepalen boete ontvangen