Politie mag makkelijker landsgrens over bij achtervolgingen

Zeeuwse agenten mogen binnenkort achtervolgingen die gestart zijn in Nederland altijd voortzetten in België en Luxemburg. Het wordt ook makkelijker voor agenten om over de grens een zaak te onderzoeken of een verdachte te verhoren. Dat staat in het nieuwe Benelux-verdrag dat later vandaag ondertekend wordt in Brussel.

(foto: Omroep Zeeland) Het verdrag zorgt voor minder papierwerk en voorziet in rechtstreekse raadpleging van elkaars politieregisters. Ook informatie uit andere databanken, bijvoorbeeld met kentekenplaten, kan worden uitgewisseld zonder tijdrovende rechtshulpverzoeken. Verdrag van Senningen Na inwerkingtreding hoeven bewapende beveiligers hun taken bij de grens niet meer over te dragen aan collega's uit de andere landen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om begeleiding van een nucleair transport, een minister of een verdachte. Na parlementaire goedkeuring vervangt het nieuwe verdrag het huidige, in 2004 gesloten Verdrag van Senningen. Dat geeft de politie nu al de mogelijkheid tot grensoverschrijdende achtervolgingen, maar bij de politie was er "grote behoefte" om dat zonder beperking te mogen doen.