Water, chips en ijsjes helpen ouderen door de hitte heen

Ouderen hebben onder meer minder snel dorst, waardoor ze bij warm weer vaak te weinig drinken. En de meeste ouderen zweten minder, waardoor ze minder makkelijk van overtollige warmte af kunnen komen.

'Nog nooit meegemaakt'

In zorgcentrum Vremdieke in Hoek is het hitteprotocol al een paar weken van kracht, zegt verpleegkundige Corina de Zeeuw. "Ik werk hier al meer dan dertig jaar en heb nog nooit meegemaakt dat het zo lang warm en droog blijft."

Daarom ligt de vriezer vol met ijsjes, staan de schappen vol met flesjes water en staan tientallen dozen chips. Allemaal om uit te delen aan de bewoners. "Ze moeten voldoende water binnen krijgen", zegt De Zeeuw. "We letten ook op het zout, dus krijgen ze daarvoor chips en eventueel soep. En om wat af te koelen worden ijsjes uitgedeeld."

Extra aandacht voor kwetsbare mensen

Het Nationaal Hitteplan is vanmorgen geactiveerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut vraagt daarmee extra aandacht voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen, die veel last hebben van het warme weer.

Volgens de voorspellingen loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook 's nachts wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij meerdere dagen met maximumtemperaturen boven de 27 graden achter elkaar.

Lichamelijke inspanning in de middag beperken

Volgens het instituut zouden mensen lichamelijke inspanning in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed te beschermen tegen de zon. "De zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden", waarschuwt het gezondheidsinstituut.

