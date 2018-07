'Zoutelande' grootste Nederlandstalige hit ooit

De hit brak al verschillende records de afgelopen tijd. (foto: Andreas H/Flickr)

Op basis van het puntensysteem stoten BLØF en Geike Arnaert het nummer Rood van Marco Borsato van de troon. Ruim 11,5 jaar voerde dat nummer de lijst aan, maar dankzij de 31e plaats in de Mega Top 50 van deze week gaat Zoutelande die hit van Borsato nu voorbij.

Rood scoorde in 36 weken 1.369 punten. BLØF en Geike deden het met 1.380 punten net iets beter in exact evenveel weken. Naar alle waarschijnlijkheid sprokkelen BLØF en Geike Arnaert er de komende weken nog wat puntjes bij, omdat het nummer nog altijd genoteerd staat.

Zo werkt de puntentelling De Mega Top 50 is een radioprogramma rondom de hitlijst Mega Top 50 en wordt uitgezonden op NPO 3FM. De telling werkt op basis van een puntensysteem. De nummer 1 krijgt 50 punten, de nummer 2 49 punten enzovoort. De top 5 ziet er nu als volgt uit: 5. Gers Pardoel - Ik neem je mee

4. Marco Borsato - Dromen zijn bedrog

3. Guus Meeuwis & Vagant - Het is een nacht... (levensecht)

2. Marco Borsato - Rood

1. BLØF & Geike Arnaert - Zoutelande

België

BLØF en Geike Arnaert pakten eerder al een gouden plaat met Zoutelande en in België staat het nummer al maanden in de in de Vlaamse top 50 van Ultratop. De popgroep kondigde ook een groot optreden aan in Antwerpen, dat vindt plaats op 30 november.

Lees ook: