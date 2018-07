De nepwapens kwamen van de kermis, toch werden ze in beslag genomen

De nepvuurwapens waren afkomstig van de Vlissingse kermis en "waren niet van echt te onderscheiden". (foto: Facebookpagina politieteam Walcheren)

Agenten kregen een melding dat "er vlakbij het bureau twee jongens van ongeveer 16 jaar met automatische vuurwapens zouden zitten". De laatste tijd zijn er in Vlissingen verschillende keren echte vuurwapens aangetroffen en daarom gingen er meerdere eenheden naar de locatie toe. Eenmaal ter plaatse bleek dat de jongens zaten te spelen met zogenoemde balletjespistolen.

Na navraag bleek dat de nepvuurwapens afkomstig waren van de kermis. De kermisexploitant valt echter niets te verwijten. Zoals vastgesteld in de Europese speelgoedrichtlijn die van kracht is in Nederland, is verkoop en bezit van speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-markering toegestaan.

Noodklok

Het is wel verboden om deze wapens in publieke ruimtes te dragen, omdat ze niet van echt te onderscheiden zijn. De agenten zijn daarom in gesprek gegaan met de jongens en er is ook contact geweest met de ouders. Daarop zijn de nepvuurwapens in beslag genomen.

In juni luidde de politie nog de noodklok wegens het stijgend aantal incidenten met nepwapens. Uit cijfers van het AD bleek dat in de eerste vijf maanden van dit jaar 350 incidenten plaatsvonden met nepvuurwapens. Dat is een lichte stijging ten opzichte van eerdere jaren.