Vlissingse aannemer bouwt onderhoudsbasis voor windmolenparken

Een impressie van de onderhoudsbasis van Ørsted (foto: Ørsted)

De coördinator van de bouw voor windpark Borssele 1 en 2, Klaasjaap Buijs, is blij met de keuze voor de Vlissingse aannemer. "We vinden het als bedrijf mooi om lokaal aan te besteden zodat we de samenwerking in de regio kunnen versterken", zegt hij.

Kantoor en opslag bouwen

Op de locatie in de Buitenhaven komt een kantoor en een opslag. Van daaruit vertrekken vier boten iedere dag van en naar windpark Borssele 1 en 2. Op die manier kunnen medewerkers en materieel naar de windturbines op zee worden vervoerd. Overigens geldt dat niet voor de windturbines zelf. Die worden in Duitsland geproduceerd en vanuit daar rechtstreeks naar de locatie op zee gebracht.

Eerste vestiging

De onderhoudsbasis is de eerste vestiging van de Deense firma in Nederland. Commercieel manager Zeeland van Cordeel, Adri de Rijke, heeft zin om te beginnen aan de bouw. "Dit project is voor ons een uitdaging, want in dit gebouw komen installaties die duurzamer zijn en meer aandacht vragen dan de gebruikelijke installaties. Dat maakt het interessant!"

Samenwerkingsverband Scalda

Als het gebouw eind 2019 klaar is dan komt er werkgelegenheid voor zo'n vijftig tot honderd mensen. "We hopen dat er veel mensen geïnteresseerd zullen zijn om voor ons te werken. Ook hebben we een samenwerkingsverband met Scalda en hopen dat daar een goed trainingstraject is wat aansluit op onze eisen", aldus Buijs.

