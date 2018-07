Het is officieel: we hebben een hittegolf én een droogterecord te pakken

Alsof het al hartje zomer is op het badstrand van Vlissingen. (foto: Ria Brasser)

Voor een hittegolf moet een meetstation minstens vijf dagen achter elkaar de 25 graden aantikken, dat deed Westdorpe al elf dagen achter elkaar. Daarnaast moet er in die periode minstens drie dagen zijn met een hoogst gemeten temperatuur van 30 graden of meer. Vandaag steeg in Westdorpe de temperatuur voor de derde keer boven die grens.

De hittegolf is ook voorlopig nog niet afgelopen. De komende dagen blijft de temperatuur namelijk volgens de voorspellingen boven de 30 graden.

Droogste plek van Nederland

Daarnaast heeft Vlissingen een ander weerrecord te pakken. Nooit eerder viel in de eerste helft van de zomer zo weinig neerslag in Nederland. Het oude record stond op 20 millimeter bij het meetstation in Vlissingen. Nu is daar tot nu toe maar 1,6 millimeter gemeten. Dat maakt Vlissingen officieel de droogste plek van Nederland.

"Het oude record behaalden we in de zomer van 1962", zegt weerman Jos Broeke, bij het KNMI-meetpunt in Vlissingen. "Toen viel er dus op deze plek in het eerste deel van de zomer 20 millimeter."

Droogste zomer tot nu toe

Wanneer je niet alleen kijkt naar de eerste helft, maar de hele zomer meeneemt in je vergelijking dan is de droogste zomer tot nu toe die van 1976. "Toen viel er in West-Zeeuws-Vlaanderen 44 millimeter," aldus Broeke. "Ter vergelijking; normaal valt er 217 millimeter in die periode."

Broeke verwacht niet dat het op korte termijn gaat regenen. "Er komt weer een warme periode aan. Regen verwacht ik de komende tijd nog niet. Dus het zou dus in Vlissingen ook weleens de allerdroogste zomer ooit kunnen worden."

Het droogste plekje van Nederland is het KNMI meetstation in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het droogste plekje van Nederland is officieel het KNMI-meetpunt in Vlissingen. Niet alleen de neerslag wordt hier gemeten, ook de windsnelheid en aantal zonuren wordt bijgehouden. De regenmeter, een grote metalen koker, staat in een kuil.

Automatisch

"Het is een elektronische regenmeter", legt Broeke uit. We hebben in Zeeland 30 regenstations die elke ochtend moeten worden afgetapt. Dat hoeft hier niet. Hier wordt automatisch iedere tien minuten gemeten of er neerslag is gevallen."

