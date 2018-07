'Dan heb je ineens Laurens ten Dam op de massagetafel'

Zes jaar geleden besloot Mobach het roer om te gooien. Hij stopte met zijn baan in de transportwereld en zocht zijn heil in zijn oude passie. "Het begon weer te kriebelen om in de sport werkzaam te zijn." Via de KNWU en Roompot Nederlandse Loterij kwam hij dit jaar bij Team Sunweb terecht. "En dan zit je ineens in de Tour de France."

Droombaan

Naast het masseren van wielrenners rijdt hij af en toe ook de rennersbus van bestemming naar bestemming. Het werk is geen dag hetzelfde. "Het is een droom om in de topsport actief te zijn. Eerst als sporter, maar op den duur kwam ik erachter dat ik het daar niet ging redden. Als je dan op zo'n hoog niveau mag werken is dat natuurlijk ook fantastisch."

Rolf Mobach geeft een massage aan wielrenner Laurens ten Dam (foto: Omroep Zeeland)

Wat is een soigneur? De soigneurs zorgen er binnen een wielerploeg voor dat de wielrenners goed verzorgd worden. Ze zorgen dat er voedsel en drank bij de renners komt. Daarnaast verzorgen ze ook de massages en het transport van hun wielerploeg.

De wielrenners zijn blij met Mobach. "De massage is het lekkerste momentje van de dag", zegt Laurens ten Dam. "Ik hou van stevige massages en dat kan Rolf wel. Af en toe is het zo fijn dat ik in slaap sukkel."

'Heel blij om ze weer te zien'

De Tour de France duurt drie weken. Dat betekent ook dat Mobach zijn gezin een aantal weken moet missen. "Dat hoort erbij, het is werk. Maar ze komen naar de laatste etappe in Parijs. Dan ben ik heel blij om ze weer te zien."