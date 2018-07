Gigantisch containerschip vaart over de Westerschelde

De Cosco Universe is niet het grootste schip, maar kan wel de meeste containers kwijt: 21.000. Het was eerst de bedoeling dat het schip rond 10.00 uur langs Vlissingen en Breskens zou varen. Door vertraging werd dat iets later: om 13.15 uur.

Foto's

Drie kwartier later was het schip bij Terneuzen te zien en rond 15.00 uur voer de containerreus bij de Bocht van Bath de provincie uit. Verschillende Zeeuwen gingen naar de kust om foto's te maken.

De haven van Antwerpen heeft speciale rondvaarten georganiseerd, voor wie het schip van dichtbij wil zien. De containerreus blijft nog tot morgenavond in Antwerpen, daarna vertrekt het gevaarte naar Rotterdam.