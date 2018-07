Zo ziet een gortdroog Zeeland eruit vanuit de ruimte

De groene satellietfoto's zijn genomen in mei, de geelbruine zijn minder dan een week oud. In de video hebben we enkele voorbeelden voor je op een rij gezet van plekken waar je de effecten van de droogte goed kunt zien.

Verschillen in het landschap

De kleurverschillen in de satellietfoto's komen volgens Jasper van Loon van Netherlands Space Office door daadwerkelijke verschillen in het landschap. De foto's zijn namelijk rond hetzelfde tijdstip op de dag genomen, rond 10.00 uur 's ochtends. Dus wat je ziet is het effect van de droogte.

De gebruikte satellietfoto's zijn genomen in opdracht van het Netherlands Space Office. De afbeeldingen zijn vrij te gebruiken en worden verspreid via satellietdataportaal.nl.

Op dit moment is Vlissingen het droogste plekje van Zeeland en zelfs van heel Nederland. Daar is het record genoteerd voor de droogste eerste helft van de zomer. Tot nu toe is daar deze zomer nog maar 1,6 millimeter neerslag gemeten.

Vlissingen het droogst

Het oude record voor de droogste eerste helft van de zomer stamt uit 1962. Ook toen was Vlissingen het droogst, daar viel toen in de eerste helft van de zomer 20 millimeter neerslag.

Lees ook: