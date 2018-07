Vier honden uit snikhete aanhanger bevrijd

De politie heeft honden uit een aanhanger bevrijd (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Volgens de politie was het in de aanhanger zo warm geworden dat de dieren bijna niet meer reageerden. De politie heeft de aanhanger aan een politieauto gekoppeld en de honden naar het bureau in Renesse gebracht. In de cellengang kregen de honden water.

De honden zijn later in de middag op het bureau opgehaald door hun baasjes. Zij gaven aan dat ze de airco van de aanhanger aan hebben gezet. De politie laat op Facebook weten dat dit niet het geval was. Na een kort verhoor konden de eigenaren van de honden, die onderweg naar Duitsland waren, hun reis vervolgen. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.