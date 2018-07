'Den Haag moet meer rekening houden met streekziekenhuizen als ZorgSaam'

Van den Berg sprak onder meer met medewerkers van de afdeling verloskunde en kraamzorg en met een uroloog. Ze is onder de indruk van de manier waarop Zorgsaam met samenwerkingen op allerlei gebied het hoofd boven water weet te houden. Ook denkt ze positief over het feit dat de opleiding voor verpleegkundigen in Vlissingen geen uitloot-systeem heeft, omdat Zorgsaam en ADRZ voor voldoende stageplaatsen zorgen.

Noodzaak en behoeften

Maar ze ziet ook de uitdagingen waar de streekziekenhuizen mee geconfronteerd worden. Zo moeten de ziekenhuizen sinds kort een aparte arts, een intensivist, op de afdeling Intensive Care hebben.

Die arts kan ook in stille tijden niet ingezet worden op andere afdelingen en is dus erg duur. Die regelgeving wordt verzonnen in Den Haag, maar daar wordt volgens Van den Berg voorbijgegaan aan de noodzaak en behoeften van een klein ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter René Smit van Zorgsaam (foto: omroep zeeland)

En dat is precies wat bestuursvoorzitter René Smit hoopt dat Van den Berg terug meeneemt naar de Tweede Kamer. Hij is blij dat ze opmerkt dat Zorgsaam in een krimpgebied de uitdagingen aangaat door samenwerkingen aan te gaan zoals met Gent.

Duurder wordende regelgeving

Maar de steeds duurder wordende regelgeving die Den Haag oplegt, is voor veel streekziekenhuizen niet op te brengen. Daarom moet de tweede Kamer bij het opstellen van nieuwe regels meer kijken naar de draagkracht van een ziekenhuis in een regio zoals Zeeuws-Vlaanderen, vindt Smit.