Bomen vergiftigd in Terneuzen; 'Wat bezielt iemand zoiets te doen?'

De bomen verliezen hun blad en in de stammen zijn gaten gezaagd (foto: Peter de Kraker)

Peter de Kraker, fractievoorzitter D66 Terneuzen, werd door een omwonende erop gewezen dat sommige bomen in de Sloelaan er wel erg sombertjes bijstonden; er zat geen blad meer aan. Kraker dacht eerst nog dat het kwam door de droogte, maar al snel bleek dat er gaten in de stammen waren geboord en daardoor gif is toegediend.

Niet meer te redden

Kraker heeft geen idee "wat iemand bezielt" om de bomen te vergiftigen. "Echt in de weg staan ze geloof ik niet." Kraker diende raadvragen in, maar de gemeente zei al op de hoogte te zijn van de vergiftige bomen. Die liet op haar beurt weten dat de bomen niet meer te redden zijn: Ondanks dat ze dood gaan leveren ze nog geen gevaar op voor de leefomgeving. "Wij nemen deze bomen op in onze jaarlijkse reguliere kapronde welke in de winter uitgevoerd wordt."

De bomen worden vooralsnog niet verder onderzocht. Dat is volgens de gemeente te duur en "enkel nuttig als een dader op heterdaad betrapt is of er getuigen zijn." Dat is tot nu toe niet het geval.

Peter de Kraker: 'Bomen Terneuzen zo goed als afgestorven'