Oudste Zeeuwse krant uit 1666 nu digitaal te bekijken

Oudste 'Zeelandse' krant opgedoken, uit 1666 (foto: Krantenbank Zeeland)

Erik van der Doe uit Zierikzee vond de krant in de National Archives in Londen. Van der Doe werkt bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Op het exemplaar van de Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe is geen datum te vinden. Door de gebeurtenissen die in de krant genoemd worden, wordt ervan uitgegaan dat het de editie is van vrijdag 27 augustus 1666.

Wat was het nieuws op 27 augustus 1666?

De Nederlandse Republiek is volop verwikkeld is in de Tweede Engelse Oorlog. In de krant wordt de nasleep van de Tweedaagse Zeeslag op 4 en 5 augustus besproken, maar ook de Engelse vernietiging van West-Terschelling en de voor anker liggende vloot bij Vlieland. Luitenant-admiraal Cornelis Tromp komt in meerdere nieuwsberichten terug. Hij raakte door zijn optreden in de zeeslag in conflict met Michiel de Ruyter.

En die oudste krant van Zeeland is nu voor iedereen digitaal in te zien, doordat het stokoude exemplaar uit de National Archives in Londen is gedigitaliseerd en opgenomen in de Krantenbank Zeeland.