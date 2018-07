Automobilist belandt in een weiland

Auto belandt in akker naast de weg (foto: HV Zeeland)

Hoe dat allemaal kon gebeuren is nog onduidelijk. De auto moet in elk geval flinke vaart hebben gehad, de wagen maakte 'een sprong' over de sloot tussen de Westerscheldetunnelweg (N62) en het weiland.

De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de wagen weggetakeld.