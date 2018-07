Goes krijgt er een metershoge muurschildering bij

Hij begon maandagavond met de contouren van de muurschildering op de gevel te zetten. Dat deed hij door die er op te projecteren met een beamer en alvast de lijnen op te schilderen waarin hij vanaf dinsdag de kleuren in gaat aanbrengen.

Contouren schildering worden geprojecteerd (foto: Omroep Zeeland)

Eelco van den Berg, artiestennaam EELCO, is een veelgevraagd mural-kunstenaar, illustrator en grafiti artiest. Hij woont afwisselend in New York en Rotterdam nadat hij in The Big Apple in de top-10 van beste street-artists belandde met zijn muurschilderingen. Een mural is een muurschildering dat rechtstreeks op een muur, plafond of ander permanent oppervlak wordt geverfd of aangebracht.

Weer muurkunstwerken

De schildering van EELCO is een vervolg op het tiendaags festival Mural Goes dat in 2015 werd gehouden en waar internationaal befaamde kunstenaars gevels onder handen namen. Op initiatief van de culturele raad en in samenwerking met woningcorporatie RWS wordt er dit jaar weer een aantal muurkunstwerken gemaakt.

Op de website www.goesisgoes.nl/muralgoes zijn de murals uit 2015 te zien.