Het is te warm voor de ballenbak

Vorig jaar was het een topzomer voor binnenattracties in Zeeland, maar dit jaar is het een ander verhaal. Door het aanhoudende, warme weer zijn de binnenspeeltuinen zo goed als leeg. "Dat betekent dat juni en juli slechte maanden voor ons zijn geweest," aldus eigenaar Corné Seijner van Bambini in Vlissingen. "Er is bijna niemand. Soms sluiten we zelfs eerder omdat het zo rustig is, we hopen dat het snel gaat regenen." Op regenachtige dagen heeft Seijner zo'n zevenhonderd kinderen over de vloer per dag. Nu komen er ongeveer vijftig bezoekers naar de speeltuin.

Het blijft niet voor altijd droog" Corné Seijner, eigenaar Bambini in Vlissingen

Ook andere binnenattracties hebben te maken met minder gasten. Het Omnium in Goes heeft voor de vierde zomer een speciale binnenspeeltuin geopend. Er wordt wel gebruik van gemaakt, maar minder dan voorafgaande jaren. "Dan hadden we op een regenachtige dag zevenhonderd bezoekers, nu slechts tweehonderd." Daarom wordt er minder personeel ingezet. "We moeten een vast aantal mensen in huis hebben om de veiligheid te garanderen. Maar op rustige dagen is de bezetting minimaal."

Beide ondernemers hebben de hoop gevestigd op een regenbui. Toch kan Seijner zelf nog wel genieten van de zon: "We gaan nog niet financieel ten onder en het blijft niet voor altijd droog."

