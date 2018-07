Zeeland wordt wakker: hopen op regen, muurschildering en oudste krant

Het is te warm voor de ballenbak (foto: Omroep Zeeland)

Binnenattracties hopen op regen

Vorig jaar was het een topzomer voor binnenattracties in Zeeland, maar dit jaar is het een ander verhaal. Vanaf het moment dat de zon begon te schijnen, werd het rustiger bij speelpaleis Bambini in Vlissingen en het Omnium in Goes. De ondernemers van de binnenattracties hopen op regen. Toch kan de eigenaar van Bambini wel genieten van de zon: "We gaan financieel nog niet ten onder en het blijft niet voor altijd droog."

Contouren van de schilderen worden geprojecteerd (foto: Omroep Zeeland)

Goes krijgt er een metershoge muurschildering bij. Op de muur van een flatgebouw aan de Appelstraat werkt mural-kunstenaar Eelco van den Berg aan een nieuwe schildering. Maandagavond begon hij met de contouren van het kunstwerk. Vandaag kleurt van den Berg de tekening in.

Oudste 'Zeelandse' krant opgedoken, uit 1666 (foto: Krantenbank Zeeland)

Oudste krant

De Nederlandse Republiek is volop verwikkeld in de Tweede Engelse Oorlog en luitenant-admiraal Cornelis Tromp raakt in conflict met Michiel de Ruyter. Dat is te lezen in de Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe van 27 augustus 1666. Die krant is door Erik van der Doe uit Zierikzee in het Nationaal Archief in Londen gevonden. Nooit eerder is er een oudere krant uit Zeeland gevonden.

Koeien in de zon in Aagtekerke (foto: Desiree Hoondert)

Weer

Je zag het vast al aankomen: ook vandaag schijnt de zon volop. Het wordt 28 tot 31 graden. In de loop van de middag kun je afkoeling op het strand zoeken. Door een wind van zee wordt het daar minder warm. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.