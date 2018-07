Het is warm en dus krijgen gestrande automobilisten sneller hulp

Wie deze dagen met pech langs de weg staat,wordt direct geholpen. (foto: Omroep Zeeland)

De berger zorgt ervoor dat de bestuurder op een plek wordt afgezet met goede voorzieningen, bijvoorbeeld een tankstation. Door de hitte wordt het asfalt gloeiend heet en "we willen niet dat de mensen met de zon op hun bol op het warme asfalt staan", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegenover persbureau ANP.

Op minder warme dagen moeten automobilisten zelf een berger inschakelen en regelen dat ze van de snelweg afkomen. Rijkswaterstaat komt er dan alleen aan te pas als de gestrande auto een gevaar vormt voor het overige verkeer.

Bermbranden

Door de droogte neemt het gevaar op bermbanden verder toe. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om sigaretten binnenboord te houden. Naast dat het strafbaar is om sigaretten naar buiten te gooien, zorgt het er ook nog eens voor dat de boel snel ontvlamt volgens Rijkswaterstaat. Volgens de dienst zijn er in de afgelopen zes jaar in de maand juli niet zoveel files door bermbranden geweest als dit jaar.

In Zeeland was het deze maand ook raak. Op het stuk snelweg tussen Krabbendijke en Rilland stond een stuk berm in brand. De brand is toen geblust met zogenoemde vuurzwepen. Tijdens de bluswerkzaamheden werd de snelweg afgesloten.

