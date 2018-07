Bromfietser raakt ernstig gewond bij eenzijdig ongeval Zaamslag

De bestuurder kwam vermoedelijk tegen een boom terecht nadat hij van de weg raakte. (foto: HVZeeland )

De bromfietser kwam na zijn val bij een sloot terecht. Het opgeroepen ambulancepersoneel werd bijgestaan door de brandweer en een traumateam uit Rotterdam.

Onderzoek

Hoewel de traumahelikopter al ter plaatse was, is het slachtoffer per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De weg is enige tijd afgesloten geweest en de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.