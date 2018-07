Zeeuwse poffertjes in Mexico, dankzij de liefde

Zeeuwse poffertjes in Mexico. (foto: Facebookpagina La Pofferia )

"Het begon eigenlijk als een grap", vertelt Glenn aan de telefoon. "Ik was in december met mijn vriendin in Nederland en daar aten we poffertjes." Toen kwam zij met het idee om de poffertjes in Mexico te bakken en te verkopen. Zo gezegd, zo gedaan. De poffertjespannen gingen mee in de koffer richting de Mexicaanse hoofdstad. "We kijken wel dachten we", maar het werd steeds serieuzer legt Glenn uit.

La Poffería

Terwijl Glenn nog bezig was met het uitvogelen van een goed recept, had zijn vriendin al verschillende koks benaderd. "Ze had alles al uitgedokterd." Vandaag de dag gaat het stel verschillende festivals af om de poffertjes aan de man te brengen. "En dat valt niet tegen", aldus Glenn. Op de poffertjes, die de Mexicanen, hotcakes noemen, smeert Glenn verschillende jams. "Dat blijkt een goede combinatie te zijn."

Reacties op de poffertjes

Het stel is nu aan het kijken naar de volgende stap van La Poffería. Misschien komt er wel een vestiging in Mexico-Stad, of gaan ze evenementen afreizen met een foodtruck. Maar een ding is zeker wanneer Glenn terugblikt op de afgelopen periode: "Dit verzin je niet van tevoren."

