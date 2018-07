Deel dit artikel:











Liveblog dinsdag 24 juli: Alles wat je over de Zeeuwse wèrmte wil weten

Het is al weken warm en droog in Zeeland, deze week wordt het met temperaturen boven de dertig graden hloeiendig ìet. De hoogste tijd voor een 'liveblog' vol need-to-know- en nice-to-know-nieuwtjes over de wèrmte in Zeeland.

Heb je zelf een nieuwtje over de warmte of droogte of heb je een leuke foto of video gemaakt? Stuur ons een whatsappje: WhatsApp en Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)