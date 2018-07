Voor wie 'Zoutelande' beu is; hier een remix

Het origineel van de hit brak al verschillende records de afgelopen tijd. (foto: Andreas H/Flickr)

In een tijdsbestek van vier uur produceerde de dj 15 sporen onder het origineel. Net voor middernacht was de remix klaar. De muziek van Sandstorm kenmerkt zich door eclectische, funky dancemuziek, van classics tot hedendaagse muziek. Het nummer is hieronder te beluisteren:

Dj Sandstorm - Zoutelande

11,5 jaar bovenaan

Gisteren werd bekend dat BLØF en Geike Arnaert met het nummer Zoutelande de hit Rood van Marco Borsato na 11,5 jaar van de troon hebben gestoten in de Mega Top 50.

Rood scoorde in 36 weken 1.369 punten. BLØF en Geike deden het met 1.380 punten net iets beter in exact evenveel weken. Naar alle waarschijnlijkheid sprokkelen BLØF en Geike Arnaert er de komende weken nog wat puntjes bij, omdat het nummer nog altijd genoteerd staat.

