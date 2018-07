Zeeuwse fietsvierdaagse: geen aanpassingen vanwege de warmte

Deelnemers hebben wel gevraagd om eerder te kunnen starten om voor de grootste hitte weer terug te kunnen zijn. Maar volgens voorzitter Peter Lengkeek van de organisatie van de Zeeuwse fietsvierdaagse is dit niet zo eenvoudig. "We starten nu vanaf half negen", zegt hij. "Als we nog vroeger beginnen, moeten de horecabedrijven die langs de route als stempelpost fungeren hun personeel nog vroeger laten beginnen. Dat gaat niet zomaar."

Eigen verantwoordelijkheid

Bovendien vraagt Lengkeek zich af of eerder starten wel echt gaat helpen. "Het is maar de vraag of bijvoorbeeld een uurtje eerder starten wel soelaas biedt. Dan ben je een uurtje eerder terug. Ik weet niet of dat echt gaat helpen. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen tegen de warmte. Rustig aan doen, goed aankleden en voldoende drinken. Dan komt het vast wel goed."

Bij de start van de Zeeuwse fietsvierdaagse