Nog naar de Zeeuwse kust? Nu even niet...

Duitse vakantieganger onderweg naar de Zeeuwse kust (foto: Omroep Zeeland / Ria Brasser)

Volgens Van den Dobbelsteen zijn er alleen nog mogelijkheden voor korte verblijven, door annuleringen. Verder moeten mensen die in Zeeland willen verblijven zich richten op minder toeristische locaties, zoals Terneuzen, Goes of Tholen.

'Costa Brava-achtige gevoelens'

Door het aanhoudende warme weer en het goede voorseizoen belooft het een topjaar te worden voor de toeristische sector. "Het is mooi dat je in Zeeland Costa Brava-achtige gevoelens krijgt", aldus Van den Dobbelsteen.

Zeeuwse kust zo goed als vol