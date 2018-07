Hulst sluit zich niet aan bij strijd voor tolvrije tunnel

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland )

Wat de burgemeester wel mist is een speciale regeling voor woon-werkverkeer, zoals die er vroeger wel was voor de veerboot. "Vroeger kreeg het woon- werkverkeer een forse korting en betaalde het doorgaande verkeer de volle pond." Volgens Jan Frans Mulder zou zo'n regeling, die op de veerdiensten naar de Waddeneilanden met succes worden toegepast, het hele probleem oplossen.

Hou rekening met de Liefkenshoektunnel

Behalve dat je volgens de burgemeester niet ineens kunt zeggen dat er niet meer voor de tunnel wordt betaald, levert het ook praktische bezwaren op. "Stel dat het gaat gebeuren en de Liefkenshoektunnel (bij Antwerpen, red.) blijft met tol, moeten we goed bezinnen wat dit betekent voor het Belgische vrachtverkeer." Mulder verwacht dat het verkeer dan massaal omrijdt via de dan gratis toegankelijke Westerscheldetunnel. "Dus het roept wel makkelijk, maar dan moeten beide tunnels tolvrij worden."

Mulder: je kan wel roepen, maar afspraak blijft afspraak

De gemeente Terneuzen stelt dat de tol slecht is voor de economie en bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen. In die strijd heeft de Zeeuws Vlaamse gemeente steun gevonden in Vlissingen. Vorige maand sloot die gemeente zich aan, omdat ze vinden dat de strijd tegen de tolheffing breder gevoerd moet worden en een meer regionale insteek zou moeten krijgen. Zeker nu de havens van Vlissingen en Terneuzen zijn gefuseerd met die van Gent.

Tunnelverkeer groeit met een kwart

De gemeente Terneuzen liet eerder een onderzoek uitvoeren door het ZB Planbureau en de TU Delft naar de financiële gevolgen van de tunneltol. De conclusie van de onderzoekers was dat door het afschaffen van de tolheffing het tunnelverkeer met 25 tot 30 procent zou toenemen en dat de Zeeuwse economie zich daardoor beter zou ontwikkelen. Ook in de provinciale staten lijkt de steun voor een tolvrije Westerscheldetunnel toe te nemen.

