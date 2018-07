Vrouw gewond door rondvliegend paaltje

Twee ambulances van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw liep op de stoep aan de Gentsestraat, toen een automobilist meerdere paaltjes ramde. De bestuurster reed in een cabrio met haar hond bij zich. Toen het dier uit de auto sprong, schrok de vrouw en begon te slingeren. Ze raakte een aantal paaltjes, die in het rond vlogen.

Gewond aan het been

Eén van de paaltjes vloog door een winkelruit, het andere paaltje raakte de voetganger. De jonge vrouw raakte gewond aan haar been door één van de rondvliegende paaltjes. Ze is ter plekke behandeld door de ambulance, of ze ook mee moest naar het ziekenhuis is niet bekend.