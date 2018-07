Deel dit artikel:











Combine en tarwe in brand gevlogen bij Sint Kruis

Bij Sint Kruis heeft een combine in brand gestaan in een tarweveld. Een deel van de tarwe is ook in brand gevlogen.

Combine en tarwe in brand gevlogen bij Sint Kruis (foto: Omroep Zeeland) De brandweer bluste de brand met twee blusvoertuigen en een watertankwagen. Nog geen halfuur na de melding kon het sein brand meester worden gegeven. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.