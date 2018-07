Politie houdt minister staande in Zeeland

Agenten in gesprek met minister Grapperhaus tijdens een manifestatie in Den Haag (foto: ANP)

Grapperhaus bood politieagenten gisteren 7 procent loonsverhoging tot en met 2020. Daarnaast bood de minister een eenmalige uitkering van 500 euro en zouden politieagenten meer invloed krijgen op het eigen rooster. De politievakbond zegt zwaar teleurgesteld te zijn in het tegenbod en voert rond 12.00 uur actie als de minister een trainingscentrum van de politie in Nieuwdorp bezoekt.

Tijdens een verkeerscontrole van de politie is het de bedoeling dat de minister staande wordt gehouden. Hij is dan onderweg naar Nieuwdorp. De politieagenten uit Zeeland en Noord-Brabant willen ter plekke in gesprek met de minister over hun salaris.

Werkbezoek in Zeeland

Naast het bezoek aan het trainingscentrum in Nieuwdorp, gaat minister Ferdinand Grapperhaus ook naar jongerencamping Duin en Strand in Scharendijke. De minister wil tijdens zijn werkbezoek een beter beeld krijgen van het politiewerk in Zeeland.