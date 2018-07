Deel dit artikel:











Dronken man in Middelburg raakt rijbewijs kwijt

In de Roosterstraat in Middelburg is gisteren een man tijdens het parkeren tegen een andere auto aangereden. Na de aanrijding probeerde hij weg te lopen.

Dronken De man was zo dronken dat hij nauwelijks meer op zijn benen konden gezien. Dankzij getuigen kon de man aangehouden worden. De man moest zijn rijbewijs inleveren.