Deel dit artikel:











Zwemmer in Zierikzee krijgt boete van 140 euro

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een zwemmer in de haven van Zierikzee bekeurd. Het gaat om een boete van 140 euro. De bekeuring is omgezet in een verwijzing naar HALT.

Spetterende protestactie tegen duikverbod in de haven van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland) Twee weken geleden hielden kinderen nog een protestduik in de haven van Zierikzee. De duikers waren de betutteling van de gemeente beu en vonden het zwemverbod belachelijk. De reden voor het zwemverbod heeft te maken met het gevaar. Volgens de gemeente kunnen zwemmers zich bij laag water verwonden aan onzichtbare rommel. Naast dat gevaar zijn er ook klachten bij de gemeente binnengekomen. Die klachten gaan over harde muziek, jongeren die over boten klimmen en de rommel die achtergelaten wordt. Lees ook: Kinderen duiken in de haven van Zierikzee, als protest tegen betutteling