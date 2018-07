Deel dit artikel:











Buitenbaden beleven topzomer; 'Nu al evenveel bezoekers als vorig jaar'

Een medewerker van het openluchtzwembad Aardenburg heeft het eigenlijk te druk om aan de telefoon te komen: "We zitten nu al op het niveau van vorig jaar met meer dan 16.000 bezoekers." Ook in Axel is het druk.

De zwembaden in Aardenburg en Axel zijn niet de enige buitenbaden die overspoeld worden met bezoekers. De zwembaden in Koewacht, Sas van Gent, Terneuzen, Zaamslag, Kapelle, Heinkenszand, Serooskerke, Tholen en Sint-Maartensdijk doen ook goede zaken. Het is niet meer zo goed geweest sinds de zomer van 2006." Medewerker Zwembad Stelleplas Zwembad Stelleplas heeft het over een gezellige, aanhoudende drukte. Ze hebben nog geen slechte dag gehad: "Het is niet meer zo goed geweest sinds de zomer van 2006." Op een goede dag heeft het zwembad meer dan 900 bezoekers. Ook Tholen en Sint-Maartensdijk spreken over een een tropenzomer. Beide zwembaden hebben al ruim 3.500 bezoekers meer dan vorig jaar. Langer open Daarom kiezen buitenzwembaden voor ruimere openingstijden. Zwembad 't Plaatje in Axel gaat een uur eerder open deze week, zwembad De Goudvijver in Serooskerke blijft bij mooi weer een uur langer open. Bommetje in het zwembad van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)