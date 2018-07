Hans van der Togt is terug en speelt hoofdrol in Zeeuwse film

De opnamen voor Kras Lot zijn in volle gang. Vandaag werd er gefilmd in een appartementencomplex in Park de Griffioen. De première van de film is in november. Kras Lot is een van de drie korte films die deze zomer woorden gemaakt in opdracht van de Zeeuwse stichting Filmalot (voorheen CAVAK) die elk jaar amateurfilmers de kans geeft een korte film te maken onder professionele begeleiding.

Televisiepresentator Hans van der Togt was 1990 tot en met 1998 bij RTL4 het gezicht van het spelprogramma Rad van Fortuin. Daarna verscheen hij nog zelden op televisie. Zangeres en actrice Heddy Lester kreeg landelijke bekendheid door haar deelname aan het Eurovisiesongfestival met het nummer 'Mallemolen'.