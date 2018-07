Vanaf nu recordwarme nachten, maar dankzij deze tips val jij toch in slaap

Met deze warmte kun je beter onder een laken slapen en je voeten laten uitsteken vanonder de lakens (foto: rechtenvrij)

In een paar dagen tijd gaan we op sommige plekken van nachtelijke temperaturen van rond de 15 graden richting nachttemperaturen van boven de 20 graden. Sterker nog: we stevenen af op een nachtelijk warmterecord, als de verwachtingen uitkomen.

Een nieuw record

Voor de nacht van donderdag op vrijdag wordt op de meeste plekken in Zeeland een nachtelijke temperatuur verwacht van 23 graden. Dat zou een nieuw record zijn, het oude record stamt uit 2004. Dat jaar werd het op 9 augustus bij het meetstation in Vlissingen niet kouder dan 22,2 graden.

De nummer twee is op dit moment 22 augustus 1918 met 21,6 graden en de derde is 27 juli 2006 met 21,5 graden. Dus dit soort nachtelijke temperaturen van boven de 20 graden zijn dan ook volgens weerman Tom van der Speck van Meteo Group 'zeer zeldzaam'.

'Daadwerkelijke nachttemperatuur 25 graden'

En dan gaat het alleen nog maar om de temperaturen op officiële meetpunten. "De daadwerkelijke nachtelijke temperatuur kan gemakkelijk nog enkele graden hoger uitvallen, zoals in het centrum van de grotere Zeeuwse steden als Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen. Daar zou de nachttemperatuur weleens rond de 25 graden kunnen worden", verwacht Van der Speck.

Met zulke broeierige nachten in aantocht kun je wellicht wel wat hulp gebruiken bij het in slaap vallen. Daarom hebben we alvast wat tips voor je op een rijtje gezet waarmee jij die nachtelijke hitte kunt doorkomen zonder badend in het zweet wakker te liggen...

Hou je huis hermetisch afgesloten Als het 's avonds en 's nachts afkoelt dan kun je het beste alles openzetten om te luchten, maar als het 's nachts zo vies warm is, kun je de ramen beter dicht houden. Zo hou je de warmte buiten. En het ligt nogal voor de hand, maar hou overdag de zonwering, maar ook gordijnen en luiken en dergelijke dicht. Want als de hitte eenmaal je huis binnendringt is het niet zomaar weg. Haal je dekbed uit de hoes Ook een open deur: slaap niet onder een dekbed, maar alleen onder lakens. De kans is groot dat jij dit allang gedaan hebt maar zo niet dan kun je de komende dagen maar beter overstag gaan, als je een beetje in slaap wil komen met die nachtelijke hitte... Gebruik een ventilator of airco Ook dit is wellicht logisch, maar waarschijnlijk wist je dit nog niet: je kunt de ventilator het beste op je voeten richten. Je lichaam gebruikt die sowieso al om overtollige hitte af te voeren en als je daar de ventilator op zet werkt het koelmechanisme van je eigen lichaam optimaal. Zet bevroren flessen water voor je ventilator Het klinkt misschien gek, maar werkt echt! Vul lege plastic flessen met water, leg die 's ochtends in de vriezer en als je gaat slapen zet je ze voor je ventilator. De lucht koelt dan af door het smeltende ijs. Zet dan wel even een bakje onder de fles met ijs, want er condenseert water op en dat druipt naar beneden. Na een tijdje is het ijs gesmolten en ebt het verkoelende effect weg, maar dan lig jij als het goed is al lekker te slapen... Neem voor je gaat slapen een lauwe douche Een warme douche helpt niet, daar krijg je het alleen maar warm van, maar ook een koude douche werkt averechts. Daarna voel je de warmte namelijk des te beter. Maar een lauwe douche helpt wel, vooral in combinatie met een ventilator. Draag natte sokken Of leg vochtige lappen over je heen. Het vocht verdampt en jij koelt af. Vooral bij je voeten werkt dat goed, vanwege dat eerdergenoemde lichaamseigen koelmechanisme. Denk je koel De laatste tip is wellicht een vreemde, maar het werkt wel: denk jezelf koel. Want warmte en droogte zit ook deels tussen de oren. Dit werkt allebei de kanten op. Zo wordt deze psychologische truc ook de andere kant op toegepast als je in ijswater gaat zwemmen om jezelf warm te houden. Maar met diezelfde gedachtengang kun je ook jezelf koel houden tijdens de warme nachten. Blijf rustig En als je desondanks wakker ligt, is het belangrijkste advies: blijf rustig. Als je je gaat liggen ergeren aan de hitte, wordt het alleen maar erger. Dus in dat geval geldt de volgende volkswijsheid: Slaap je niet? Dan rust je toch...

Overigens lijkt het er niet op dat de temperaturen overdag records gaan breken. De warmste dagtemperatuur ooit stamt uit 2006, dat jaar werd het op 19 juli 37,1 graden in Westdorpe. De nummer twee stamt van diezelfde dag: toen werd het in Wilhelminadorp 36,1 graden. En de gedeelde derde plaats gaat naar zowel 6 augustus 2003 als 1 juli 2015, op allebei die dagen werd het in Westdorpe 35,6 graden.

Warmterecord overdag voorlopig niet verbroken

Die recordwarmte overdag wordt in de verwachtingen niet overtroffen. Donderdag wordt in Westdorpe een maximumtemperatuur van 34 graden verwacht. Dat is de warmste temperatuur in de tiendaagse verwachtingen voor Zeeland. En daarna koelt het iets af, dus het lijkt erop dat het warmterecord overdag voorlopig niet verbroken wordt.

Lees ook: