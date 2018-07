Deel dit artikel:











Stationsbrug in Middelburg vast door hitte

De brug bij het NS-station in Middelburg is vanavond vastgelopen. De brug over het Kanaal door Walcheren was door de hitte uitgezet en sloot daardoor niet meer.

Het gebeurt op warme dagen vaker dat de Stationsbrug niet meer sluit. De Provincie Zeeland wilde vandaag voorkomen dat de brug uit zou zetten door de brug drie keer per dag preventief te koelen met water uit het kanaal. Ondanks die maatregel, ging de brug aan het begin van de avond niet meer dicht. Vorig jaar juni, toen de Stationsbrug door hitte ook niet meer sloot, heeft de brandweer in opdracht van de Provincie Zeeland een stukje van de brug afgeslepen, zodat de brug niet nog een keer vast kon komen te zitten.