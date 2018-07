Familiebedrijf Kuzee groeit als kool; 'De markt vraagt erom'

"De markt vroeg er gewoon om", vertelt Mark Kuzee. "Het aanbod hier is enorm. Met name in de zomermaanden, maar ook door de grensritten. Bijvoorbeeld mensen die onderweg zijn naar de boot naar Engeland en stranden in België. De alarmcentrales bellen ons dan op om vervangend vervoer te leveren. De infrastructuur op Zeeuws-Vlaanderen is enorm verbeterd en het is daarom prima aan te rijden."



De jongens van mijn broer zijn ook al ingetreden. De nieuwe generatie neemt het straks over." Mark Kuzee over de volgende generatie

Het familiebedrijf begon ooit klein in Oost-Souburg. Vader Kuzee verkocht en repareerde auto's. Daarbij had hij drie kraanwagens voor bergingswerkzaamheden.

'Nieuwe generatie neemt het over'

De zonen Ruud en Mark namen het bedrijf over en lieten het behoorlijk groeien. "We zijn er samen van kleins af aan ingegroeid", vertelt Mark trots. "En het houdt voorlopig nog niet op, want de jongens van mijn broer zijn ook al ingetreden. De nieuwe generatie neemt het straks over."

Oude foto van bergingswerkzaamheden Kuzee (foto: Mark en Ruud Kuzee)

Momenteel heeft het bedrijf drie vestigingen, ruim veertig man personeel en bestrijken ruim veertig voertuigen de Zeeuwse wegen: "Wij pakken alles aan. Van een elektrische fiets die met pech staat tot de grootste vrachtauto die op zijn kop in de sloot ligt. Als je alles aan kan bieden aan een alarmcentrale, dan heb je gewoon een voorkeurspositie. Zij zijn dan van minder partijen afhankelijk."

Plannen voor de toekomst

Stilstand is achteruitgang vinden ze bij Kuzee, dus worden er een hoop nieuwe plannen voor de toekomst gesmeed. Veel wil Mark er niet over loslaten, maar de twinkeling in zijn ogen zegt genoeg: "We zijn een groeiend bedrijf en we zijn gewoon hartstikke trots. Het is ons leven. Er zit nog het een en ander aan te komen, zeker wat betreft de autowasstraten. Daar zullen nog drie of vier vestigingen bijkomen."