Een slikslee om mensen uit de problemen te halen

In het Waddengebied wordt de slikslee aan langer gebruikt om wadlopers te hulp te schieten. Maar de reddingspost Hansweert die waakt over het oostelijk deel van de Ooster- en Westerschelde kan de slikslee ook goed gebruiken, bijvoorbeeld in het Verdronken Land van Saeftinghe.

Het idee achter de slee is overigens al eeuwenoud. Voor het plaatsen en lichten van fuiken op droogvallende platen is de slikslee in heel Europa in gebruik.