Zeeland wordt wakker: slikslee, onrust op camping en code oranje

Oefenen met slikslee (foto: Omroep Zeeland)

Slikslee

De redders van de KNRM Hansweert zijn aan het oefenen met een slikslee. Dat is hun nieuwste aanwinst. De slikslee is een soort vlonder waarmee mensen die weg dreigen te zakken in de schorren en slikken kunnen worden geëvacueerd.

Onrustige zomervakantie op camping De Veerhoeve (foto: Omroep Zeeland)

Onrustige zomer

Het is een onrustige zomer voor de campinggasten van De Veerhoeve in Wolphaartsdijk. De eigenaar van de camping wil dat de gasten vertrekken met hun caravan, zodat er huisjes op het terrein gebouwd kunnen worden. Veel gasten hebben een vaste plek op de camping en zijn niet van plan weg te gaan.

De stationsbrug in Middelburg wordt met water gekoeld (foto: HV Zeeland)

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven om te waarschuwen voor 'extreme en aanhoudende hitte' de komende dagen. Ook gisteren was het al warm. De Stationsbrug in Middelburg was door hitte uitgezet en sloot daardoor niet meer. En dat terwijl de Provincie Zeeland de brug preventief gekoeld heeft met water uit het kanaal.

Weer

Het wordt een warme en zonnige dag in Zeeland. De temperatuur komt uit op 27 tot 32 graden. Na vandaag wordt het nog warmer: 34 graden op donderdag en 36 graden op vrijdag. Lees de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.