Onrustige zomer op camping De Veerhoeve

Onrustige zomervakantie op camping De Veerhoeve (foto: Omroep Zeeland)

"Ik laat m'n eigen hier niet wegjagen!" Peter van de Wouw en zijn vrouw Ria zijn woedend. Ze hebben al veertig jaar een eigen plekje op camping De Veerhoeve. En daar hebben ze het al die tijd al enorm naar hun zin. "We zitten hier al jaren met dezelfde Belgen, Luxemburgers en Nederlanders. Het lijkt wel één grote familie. In principe waren wij de Europese Gemeenschap ver vooruit", zegt Peter van de Wouw.

Ruw uit elkaar getrokken

Maar die gemeenschap dreigt uit elkaar gehaald te worden. Want de nieuwe campingeigenaar wil in het najaar van 2019 nieuwe bungalows gaan bouwen op het vakantiepark. Daardoor dreigt het paradijsje van het echtpaar Van de Wouw te verdwijnen. De vaste gasten hebben te horen gekregen dat ze moeten vertrekken.

Peter en Ria van de Wouw verliezen na 40 jaar hun vaste plek op de camping (foto: Omroep Zeeland)

En dat terwijl Peter en Ria net alles vernieuwd hebben op hun vaste plek. "Vorig jaar oktober hebben we een nieuwe caravan neergezet. In het voorjaar hebben we een schuurtje gebouwd en een terras aangelegd. En we hebben grind rond de caravan gelegd, zodat we zo min mogelijk onderhoud hebben." Ze wisten van de plannen om de camping uit te breiden.

Uitbreiding camping De Veerhoeve. Uitbreiding! Toch geen sloop! Tenminste, dat kan ik nergens uit lezen!" Peter van de Wouw, vaste gast camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk

Maar Peter van de Wouw had er nooit rekening mee gehouden dat de nieuwe plannen zouden betekenen dat hij en zijn vrouw hun plekje zouden verliezen. "Uitbreiding camping De Veerhoeve. Uitbreiding! Toch geen sloop! Tenminste, dat kan ik nergens uit lezen!", zegt de getergde vaste campinggast die zelf uit Brabant komt.

Spandoeken

Tientallen campinggasten voelen zich het slachtoffer van de nieuwe plannen. Vlak voor de vakantie kwamen ze met grote spandoeken naar een raadsvergadering in Goes, waar Wolphaartsdijk onder valt. Maar of de politiek nog iets voor ze kan doen, is onduidelijk. PvdA-raadslid Wiert Omta realiseert zich dat de nieuwe campingeigenaar juridisch sterk staat omdat de gemeenteraad van Goes heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

Tientallen campinggasten protesteren tijdens raadsvergadering in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Maar definitieve vergunningen heeft de gemeente Goes nog niet afgegeven. En daarom hoopt D66-raadslid Saskia Verheij dat de gemeente nog mogelijkheden heeft om op te komen voor de gedupeerde vaste campinggasten. Ze heeft het idee dat die door de nieuwe eigenaar zijn misleid, omdat er eerst over uitbreidingsplannen in verschillende fases werd gesproken.

D66-raadslid Saskia Verheij wil dat de gemeente Goes ingrijpt in het conflict

Volgens mede-eigenaar van camping De Veerhoeve Machiel Blom is het park in zijn huidige vorm niet meer rendabel.'Er is behoefte aan een ander soort recreatie'. Blom biedt de campinggasten een begeleidingstraject aan naar een andere plaats. Ondertussen hangen de spandoeken die de campinggasten meenamen naar de raadsvergadering nu op de camping. Eén ding is wel duidelijk. Het is een onrustige zomer op De Veerhoeve.

