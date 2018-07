Deel dit artikel:











Liveblog Zeeuwse wèrmte: droogterecord gesneuveld, Code Oranje én er viel wat neerslag Liveblog Zeeuwse wèrmte: droogterecord gesneuveld, Code Oranje én er viel wat neerslag (foto: Ria Brasser)

Het is al weken warm en droog in Zeeland, deze week wordt het met temperaturen boven de dertig graden hloeiendig ìet. Omroep Zeeland houdt daarom een liveblog bij dat vol staat met need-to-know- en nice-to-know-nieuwtjes over de wèrmte in onze provincie.