Vrouw ernstig gewond na val van paard

De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (foto: HVZeeland)

Het incident gebeurde gisteravond rond 19.40 uur. De arts van de traumahelikopter heeft zich bij het ambulanceteam gevoegd en is met de patiënt meegereden naar het ziekenhuis in Goes, aldus HVZeeland.

Door welke oorzaak de vrouw van het paard is gevallen, is niet bekend.